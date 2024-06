Des pompiers de Cannes prennent le large pour la 8e traversée solidaire vers la Corse avec cinq accidentés de la vie

Ils sont partis de Théoule-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes à bord de deux catamarans et font actuellement le tour de l’île de beauté. Les pompiers de Cannes organisent cette semaine leur huitième traversée solidaire vers la Corse. Une traversée de dix jours avec cinq accidentés de la vie, handicapés moteurs, secourus par les pompiers.

"Partir avec mes sauveurs, c'est une chance inexplicable"

"Partir avec mes sauveurs, c'est une chance inexplicable" : il y a un an, Valentine a été secourue par les pompiers cannois après s'être gravement brûlée à son domicile. "Je suis à un mois d'une prochaine intervention où il va y avoir des greffes de peau. Je suis vraiment contente de pouvoir faire une petite bulle avec des copains, un bateau, une mer bleue, même si effectivement ça me demande de faire très attention au soleil puisque je suis une grande brûlée. J'ai donc la combinaison, la crème, le chapeau et les lunettes de soleil", témoigne-t-elle.

"Cette initiative nous permet d'avoir tout d'accessible"

Paraplégique et amputée fémorale après un grave accident de la route, Cécilia savoure cette escapade en catamaran. "Je suis en fauteuil roulant et au quotidien, tout est compliqué. Cette initiative nous permet d'avoir tout d'accessible, avec les pompiers qui nous aident, les obstacles ne sont plus problématiques", confie-t-elle.

Depuis huit ans, David, soutenu notamment par Marina Picasso, organise cette traversée solidaire avec ses collègues pompiers. "On est reçus par nos homologues à Calvi et à Bonifacio et tout le reste de l'aventure, on va faire des mouillages dans des criques de Corse, on va faire des bivouacs sur la plage, de la pêche, la plongée sous-marine, initiation au paddle pour leur montrer que la vie n'est pas finie et qu'il y a encore un après l'accident et que le faire avec les pompiers, c'est génial", s'enthousiasme-t-il. Et tous garderont des souvenirs inoubliables.