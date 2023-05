Cannes : un arrêt cardiaque en marge d'une manifestation de la CGT près de la gare

Un homme a dû être réanimé mardi après un arrêt cardiaque en marge d'une manifestation de la CGT à la gare de Cannes contre la réforme des retraites, lors d'une journée également marquée par des coupures de gaz et d'électricité ayant entrainé des interpellations. Un homme âgé qui se trouvait à proximité de ce rassemblement fixe a été victime d'un arrêt cardiaque après l'explosion très bruyante d'une bombe agricole et a été aussitôt pris en charge par une équipe médicale d'une compagnie de CRS, selon un journaliste de l'AFP sur place.

L'homme qui a dû être réanimé "va mieux"

"Dans un état grave (...), il a ensuite été pris en charge par les pompiers", a indiqué une source policière, précisant en début d'après-midi que l'homme "allait mieux". Cette manifestation était organisée par le syndicat à 10h30 contre la réforme des retraites en France, en dehors du périmètre interdit par la préfecture à l'occasion du Festival. Environ 160 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées dans la matinée devant la gare de Cannes. Au même moment, une coupure de gaz et d'électricité s'est produite dans la ville, privant notamment de courant le commissariat central.

De nombreux restaurants ont été privés de gaz, entraînant des perturbations durant le service du midi, notamment sur les plages, a constaté une journaliste de l'AFP. Le service a été rétabli en début d'après-midi.

Trois employés interpellés "en flagrant délit"

Trois hommes, employés de GRDF et d'Enedis, ont été interpellés "en flagrant délit" pour avoir coupé le gaz et l'électricité dans une partie de la ville, selon une source policière. Ils devront suivre un stage de citoyenneté en raison d'un "port d'armes prohibées", a précisé en fin de journée le procureur de Grasse à l'AFP. Plus tôt dans la matinée, la direction d'Enedis avait déjoué une première tentative de coupure de courant à la centrale de Cannes-La Bocca, qui alimente une grande partie de la ville.

Dans un communiqué, la CGT a revendiqué ces actions à Cannes, ainsi que dans d'autres villes de la région Sud. "Des coupures volontaires ont été constatées ce matin très tôt dans les communes de Saint-Tropez et du Castellet, qui ont duré une dizaine de minutes, nos équipes techniques ayant réalimenté les clients au plus vite. La ville de Cannes a été touchée par une coupure volontaire en fin de matinée", a indiqué à l'AFP Enedis.

Des "perturbations énergétiques" annoncées en amont du Festival

Fin avril, la CGT Energie avait évoqué des "perturbations énergétiques", visant notamment l'événement cannois, autrement dit des projecteurs qui pourraient s'éteindre, faute de courant. Aucune coupure ne s'est toutefois produite dans l'enceinte du Festival depuis son coup d'envoi mardi dernier.

"La CGT a totalement échoué à perturber le festival (qu'elle aime tant fréquenter par ailleurs, jusqu'à demander une séance spéciale pour ses membres dimanche dernier) mais a réussi (un petit peu) à pénaliser le monde du travail", a réagi sur Twitter le maire (LR) de Cannes, David Lisnard.