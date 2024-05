Le temps jeudi : nouvelles précipitations, levée de la dernière vigilance orange

Sur une grande partie de la Normandie, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est, le ciel restera chargé toute la journée, accompagné de pluies ou averses passagères. Ces ondées se mêleront localement d'orages près des frontières belges et allemandes. Du sud de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'est du Languedoc, la région PACA et la Corse, il pleuvra plus durablement.

Des cumuls significatifs

Les cumuls prévus sur la journée seront significatifs du Jura aux Alpes du Nord, et surtout sur l'Ouest et le relief de la Corse où les précipitations se mêleront parfois d'orages. Il neigera à partir de 1.200 à 1.400 m sur le Massif central et les Alpes du Nord, de 1.600 à 1.800 m sur les Alpes du Sud et au-dessus de 2.200 m sur les Alpes frontalières.

De la Bretagne aux Pyrénées, puis jusqu'au Centre, le Limousin et le pourtour du Golfe du Lion, le temps deviendra plus changeant avec de courtes éclaircies entrecoupées d'averses. Ces dernières seront espacées au nord de la Loire et sur le Roussillon, plus fréquentes sur le quart sud-ouest avec une limite pluie-neige de 1.200 à 1.500 m sur les Pyrénées. La tramontane soufflera autour de 60 à 70 km/h dans son domaine. Le vent d'ouest se renforcera l'après-midi sur le littoral provençal et la Corse pour atteindre 70 à 80 km/h.

Jusqu'à 20 degrés en plaine d'Alsace et en Corse

Les températures minimales oscilleront de 6 à 11 degrés en général, avec localement 2 à 5 degrés sur le sud du Massif central, localement 12/13 degrés en Alsace, sur la Côte d'Azur et la Corse. Les maximales seront comprises entre 10 et 13 degrés en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, entre 13 et 16 degrés ailleurs avec localement 18 à 20 degrés en plaine d'Alsace et en Corse.