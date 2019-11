Des éleveurs condamnés à 58.700 euros d'amende pour le bruit et l'odeur de leurs porcs : "La profession dit stop !"

REPORTAGE

Après le coq Maurice, et les vaches du Cantal, au tour des cochons d'Aniche. Dans le Nord, un couple d'exploitants a été condamné à payer une amende de 58.700 euros pour les nuisances olfactives et sonores de leurs cochons ainsi que pour le retard pris dans le déménagement des bêtes. Un jugement que les agriculteurs ne comprennent pas. Europe 1 est allé à leur rencontre.

"On adore notre métier, mais là on nous a mis des bâtons dans les roues. C’est dur", confie Nathalie, éleveuse, avec émotion dans sa porcherie vide. A l'origine des trois ans de galère du couple d'éleveurs, un différend de voisinage. Fin 2016, leur voisine veut revaloriser son terrain, une friche de 5.000 mètres carrés. Elle décide d'attaquer le couple en justice pour les nuisances sonores et olfactives liées à l'exploitation porcine.

Soutien des agriculteurs voisins

"Le seul moyen, c'était de déplacer les porcs, sauf qu'on ne nous a laissé que trois mois", précise Nathalie. Le délais est trop court pour déposer le permis de construire et réaliser les travaux. Les porcs ont fini par être déménagés dans une commune voisine, mais les deux agriculteurs ont accumulé les pénalités de retard : 200 euros par jours, soit 58.700 euros au total.

Pour Michel Roger, membre de l'Union agricole de Douai, cette situation est incompréhensible. "Aujourd'hui la profession dit stop ! On ne veut plus de jugements de la 'haute'", s'agace-t-il. Pourquoi ils devraient partir parce qu'un voisin a décidé de changer la destination de son terrain ?"

Pour soutenir le couple d'éleveurs, un rassemblement est organisé par la FDSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), samedi 30 novembre à partir de 11 heures. Les agriculteurs convergeront en tracteur de Douai et des communes environnantes devant le tribunal de la ville. Une cagnotte a également été mise en place pour aider le couple.