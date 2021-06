Des cordes vocales aux notes de musique : d'où vient l'expression "c'est dans mes cordes" ?

Stéphane Bern propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions que l'on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Mercredi, l'animateur d'Europe 1 revient sur les racines ancestrales de l'expression "c'est dans mes cordes", qui désigne le fait d'être en mesure de faire quelque chose.

Bien qu'utilisée à la boxe avec "être dans les cordes", la locution "c'est dans mes cordes" n'a rien à voir avec deux hommes s'affrontant sur un ring, mais plutôt avec les cordes vocales. Au 19e siècle, pour s’assurer qu’un morceau de musique était interprétable par un chanteur, on se demandait si la partition était "dans les cordes" de l’artiste, afin de savoir s’il était capable de l’interpréter. On évoque ici plutôt les musiques classiques, les barytons, les sopranos... D’ailleurs concernant ces derniers, "sopra" en italien veut dire au-dessus. Rien à voir ici avec le talent du chanteur, mais simplement que sa tessiture est au-dessus des ténors et des altos par exemple.

La corde comme synonyme de note de musique

En 1832, on trouve dans le dictionnaire de l’académie française le mot "corde" comme étant synonyme de "note de musique". Aujourd’hui, on imagine très bien Gims chanter du Carla Bruni, ou Christophe Willem reprendre du Johnny, ça sera plus une question de ressenti que de pure technique, tous les répertoires semblent dans les cordes de tous les interprètes.

En Espagne comme en France d’ailleurs, on dit également "être à la portée". Notez que l'on retrouve un champ lexical musical. Mais au Brésil, on dit "c’est ma plage" pour dire qu’on s’y sent bien. En Suède en revanche, il faut dire "j’y suis bien comme dans la rue de maman"... Quoi de plus rassurant en effet que la douceur d’une mère ?