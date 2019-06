Dernière ligne droite avant le bac : nos conseils pour bien réviser

Le bac 2019, c’est dans un peu plus d’une semaine. Tradition oblige, la philosophie ouvrira le bal des épreuves dès le lundi 17 juin, à 8 heures. Europe 1 vous livre ses conseils pour bien préparer les épreuves dans cette ultime ligne droite.

Dédramatiser l'examen

Le plus important, avant même d’entamer les révisions, est de bien gérer son stress. Les candidats peuvent déjà se rassurer grâce à une donnée objective. Le taux de réussite au baccalauréat a été de 88,3% en 2018, un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente. Il s’agit donc là d’un examen exigeant, mais qu’il ne faut pas dramatiser. Il y a d’ailleurs même près de 48% des candidats qui obtiennent une mention !

Réviser seul ou à plusieurs

Il faut ensuite trouver le meilleur endroit pour réviser, selon sa personnalité, là où on est le plus efficace. Cela peut être chez soi, seul, en groupe ou à la bibliothèque. Il est aussi conseillé de regarder si la médiathèque la plus proche organise une semaine de révisions. Par exemple à Fresnes, dans le Val-de-Marne, on concocte aux candidats un programme aux petits oignons : toute la semaine prochaine, des profs viennent aider les élèves, les débloquer sur un point épineux, les aiguiller sur les thèmes à réviser en priorité. Il y a aussi une sophrologue qui vient faire des séances de préparation mentale et des pauses thé et café organisées pour couper la journée.

Certains ont d’ores et déjà constitué leurs groupes de révisions. Ils sont dans des salles de travail réservées, ils se font réciter, se testent ou se dépannent sur des problèmes de maths... "Toute seule je me disperse alors que dès que j'ai des amis à côté de moi je me dis il faut travailler", explique Elisa, élève de Terminale ES. Pour elle, travailler en groupe à la bibliothèque, permet d'optimiser sa concentration et sa motivation.

Utiliser les annales

Sur le fond l'heure n'est plus à apprendre son cours. En maths, par exemple, il faut surtout faire des exercices, dans les conditions de l'examen. Bref, travailler sur les annales. "Il faut travailler sur des sujets de bac, et uniquement sur des sujets de bac", précise Bertrand Galliot, prof de maths et co-fondateur du site lesbonsprofs.com. "Il y a notamment des sujets qui sont sortis en 2019 – des sujets qui sont tombés au bac anticipé dans les lycées d'Amérique du Nord, du Liban ou d'Inde – il faut se les procurer et travailler sur ces sujets-là".

"Pour préparer une épreuve de maths, il n’est pas nécessaire de faire les quatre exercices directement", ajoute-t-il. "On peut en faire un ou deux, faire une petite pause, prendre un café, un sandwich, faire ensuite une ou deux questions de physique et puis l’après-midi refaire du bas et de l’anglais. Il ne faut pas se faire forcément les quatre exercices d’affilée. Il y a quatre exercices de maths donc on peut les faire à quatre moments différents".

Ne pas hésiter à interroger ses professeurs

Et puis n'hésitez pas à interroger vos professeurs sur les sujets qui peuvent tomber. Souvent, il y a quand même un lien avec l'actualité. Par exemple, les échanges commerciaux États-Unis-Chine, ce n'est pas un chapitre à négliger. Si vous suivez un peu l'actualité en parallèle de vos révisions, ça vous donnera des exemples, de la profondeur dans vos démonstrations.

Et puis sur les thèmes que vous n'avez pas bien assimilés, allez voir une vidéo de vulgarisation sur YouTube ou sur un site de révisions, ça permet de se remettre les idées en ordre en quelques minutes. Ou de faire un QCM interactif en histoire, physique ou autres.

Garder un corps sain

Mais attention, même avec cet esprit sain, il faut aussi garder un corps sain. Alors on n'arrête pas le sport. Les candidats devraient faire des pauses, aller courir, jouer au foot. Ça libère les endorphines et donc ça réduit le stress. Pour ne pas se fatiguer trop vite, ce n'est pas toujours facile mais il faut essayer de manger un maximum de légumes et de fruits, donc de vitamines, pendant cette période. En révisant, vous pouvez grignoter des noix de cajou ou des noisettes plutôt que des gâteaux au chocolat. On peut même pousser le vice jusqu'à apporter des bâtonnets de carottes le jour de l'examen.