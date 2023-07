Sieste, entretien du véhicule, pauses... Les bons gestes à adopter avant de prendre la route des vacances

Les départs et les retours de vacances sont encore très nombreux en cet avant dernier week-end de juillet. Ce samedi est une nouvelle journée classée rouge par Bison Futé puisque la circulation est très compliquée sur l'ensemble du territoire, surtout sur les autoroutes A7, A9, A10 et A63. Lorsque le trafic est plus dense, il est important d'être encore plus vigilant au volant. Bertrand Wipf Scheibel, responsable communication Escota Vinci Autoroute, donne quelques conseils au micro d'Europe 1.

Faire une pause toutes les deux heures

"Quand on va prendre la route pour plusieurs centaines de kilomètres, le bon réflexe, c'est de vérifier l'entretien du véhicule. Mais aussi bien dormir la veille et faire des pauses régulièrement." Sur le réseau Vinci Autoroutes, tout est mis en place pour que les conducteurs puissent régulièrement s'arrêter et se reposer avant de reprendre la route. Bertrand Wipf Scheibel insiste d'ailleurs sur une "pause toutes les deux heures pour garder sa vigilance".

Le responsable communication de Vinci Autoroute rappelle ensuite les gestes obligatoires à adopter comme rouler sur la voie de droite, bien mettre ses clignotants et avoir les distances de sécurité suffisantes. "On n'est pas seul sur la route et la route, ça se partage. Certains d'ailleurs, comme les motards, sont plus vulnérables. Donc dès que vous avez des motards autour de vous, renforcez votre vigilance", poursuit-il.

Bertrand Wipf Scheibel en profite aussi pour rappeler les dangers de la moto en cas d'inattention. "Ne pas être trop en confiance et se dire je suis peut-être dans un angle mort d'un véhicule et il ne m'a peut-être pas vu", insiste-t-il au micro d'Europe 1.