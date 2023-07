60 conducteurs verbalisés pour avoir filmé un accident : les gendarmes vigilants à l'utilisation du téléphone au volant

Les forces de l'ordre seront nombreuses sur les routes ce week-end pour le premier grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Vendredi, Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs sur la moitié ouest de la France, orange à l'est et dans le sens des retours orange sur l'ensemble du pays.

Avant ce week-end chargé, la gendarmerie met en garde les automobilistes contre la curiosité mal placée. Samedi dernier, 60 conducteurs ont été verbalisés sur l'autoroute A1 pour avoir filmé un accident. Un comportement très dangereux, comme l'explique la lieutenant colonel Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale, au micro d'Europe 1. "Les choses à ne pas faire, c'est justement de regarder et de quitter la route des yeux pour se focaliser sur la scène d'un accident ou autre", explique-t-elle.

Réduction du champ de vision de "30 à 50%"

Mais si ralentir et regarder n'est pas verbalisable, filmer l'est. Et c'est d'autant plus dangereux car cela entraîne une "réduction du champ de vision. Quand on utilise le téléphone, on réduit son champ de vision de 30 à 50 %, ce qui est considérable. On va accélérer, on va dévier. On a des gendarmes qui ont failli être fauchés. Donc, on peut percuter quelqu'un et on peut faire basculer une vie et toute une famille en utilisant son téléphone au volant."

Et ce week-end, les gendarmes seront spécialement vigilants sur ce type de comportement. "On encourt jusqu'à 135 € d'amende et un retrait de trois points sur le permis. On interviendra pour faire de la prévention, mais également pour verbaliser les automobilistes qui ne sont pas en règle." Selon un baromètre Axa, 80 % des Français admettent utiliser leur téléphone au volant.