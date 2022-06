Vacances d'été : quel est le profil des juillettistes et des aoûtiens ?

Les grandes vacances - ou vacances d'été - approchent à grand pas. Avec les fortes chaleurs attendues cet été, bon nombre de Français vont en profiter pour partir se ressourcer. La plateforme Liligo publiait en 2019 une étude selon laquelle, 60% des Français privilégiaient le mois de juillet au mois d'août. En effet, les prix y sont tout simplement moins élevés qu'en août. Cette différence entre juillettistes et aoûtiens est apparue en 1969, avec l'apparition de la quatrième semaine de congés obligatoire.

Un panier moyen similaire

Mais cette tendance s'est nettement inversée depuis 50 ans. "Historiquement, le mois d’août, avec la fermeture des usines, était le mois de la classe ouvrière et des salariés", expliquait le sociologue rennais Pierre Perier, au journal Ouest France, le 30 juillet 2021. Les cadres étaient plus libres de partir en juillet. Une donne qui a ensuite évolué "avec la désindustrialisation et la tertiarisation, le fractionnement des congés toute l’année, les 35 heures, le lissage sur les deux mois est plus fort", précise le spécialiste.

Cette nouvelle donne explique pourquoi les juillettistes partent plus en vacances que les aoûtiens : 15 jours contre 11, toujours selon Liligo. Pourtant, selon la plateforme, le panier moyen est sensiblement le même entre les deux camps : 592 euros pour un juillettiste contre 587 euros pour un aoûtien.

Les touristes plus présents en août

Il n'est donc pas surprenant de voir plus de touristes sur notre territoire au mois d'août. "On voit beaucoup plus de Français prendre de vacances en août qu’en juillet. Je pense que c’est sur tout le territoire", expliquait Ingrid Perrais, de l’Office du tourisme de La Baule, toujours à Ouest France.

Une tendance qui semble se répéter chaque année. À la mi-juillet, la semaine du 24 au 30 juillet 2021 "affichait ainsi 'un taux d’occupation de 75 %", quand celle du 7 au 13 août était de "84 % de logements déjà réservés".