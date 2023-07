Défilé du 14-Juillet : Europe 1 s'est glissée à bord du Griffon, un fleuron de l'armée française

REPORTAGE

Il y a deux jours, l'armée a donné rendez-vous à Europe 1 à 30 minutes de Paris, dans la base aérienne de Brétigny-sur-Orge, pour une répétition générale avec tous les véhicules blindés et notamment le Griffon, fleuron de l'armée française. Six roues, 24 tonnes, capable de transporter dix hommes avec une mitrailleuse sur le toit. Ce véhicule blindé nouvelle génération fait la fierté de son équipage. À l'avant de l'engin, deux places : celle du tireur et celle du pilote, aujourd'hui le caporal-chef Damien. Il a attendu le signal et s'est élancé comme s'il était sur les Champs-Élysées, avec une conduite millimétrée.

Pas le droit à l'erreur

"Je pense à m'aligner avec les véhicules, à garder la distance et à ne pas mettre de coup d'accélération ou de coup de frein. J'ai des marqueurs sur le sol qu'il faut que je respecte et j'ai une distance avec les véhicules en face à garder. Je roule actuellement à 20 km/h", décrit le caporal-chef.

Le pilote n'a pas le droit à l'erreur. Alors forcément, pour le caporal chef Damien, c'est une expérience très particulière. "Il y a sûrement forcément un peu d'adrénaline, mais comme on sera vu par tous, il y aura peut-être un petit peu de stress aussi. Mais je suis très content d'être là, je me suis porté volontaire et je suis très fier de pouvoir participer au défilé du 14-Juillet", explique-t-il. De la pression, de l'émotion pour ces militaires qui vont arriver à bord des véhicules blindés.