Missions, Défense nationale... pourquoi la SNCF va défiler lors du 14-Juillet

Des agents de la SNCF sur les Champs-Élysées lors du défilé du 14-Juillet, une participation historique mais pourquoi ? Mercredi, la société ferroviaire a annoncé dans un communiqué que "59 agents de la SNCF réservistes opérationnels issus de tous métiers prendront part au défilé national du 14 juillet 2023, sur les Champs-Élysées". La société parle d'une "participation historique" car c'est la toute première fois qu'une entreprise participe à cet événement national. Face à cela, la compagnie ne cache pas sa joie : "une grande fierté", "une reconnaissance".

Des missions indispensables au fonctionnement de la Nation

Pour la SNCF, les missions quotidiennes de ses agents (transport des personnes et des biens, sûreté et sécurité des transports, réseau d'infrastructures stratégiques…) sont indispensables au fonctionnement essentiel de la Nation. C'est pourquoi, se retrouver au défilé du 14 juillet aux côtés des forces nationales de la Défense et de sécurité "est une reconnaissance" de ces missions quotidiennes pour la compagnie.

Concrètement, sur les 1.000 agents SNCF réservistes opérationnels, "49 d'entre eux défileront" sur la plus belle avenue du monde. "Trois suppléants et sept accompagnants complèteront le dispositif", précise le communiqué de la société. En provenance de tous les secteurs d'activité de l'entreprise, la société indique que ses agents "représenteront les 'Armées Directions' et services suivants : armée de Terre, Marine nationale, armée de l'Air et de l'Espace, Gendarmerie nationale, Légion étrangère, Service de l'énergie opérationnelle". Pour mener à bien ce défilé "historique", les agents se sont entraînés en juin au Fort de Vincennes ainsi qu'en juillet au camp de Versailles Satory.

Un partenaire de la Défense nationale

Si la SNCF se retrouve, pour la première fois, à défiler sur les Champs-Élysées lors du 14-Juillet, ce n'est pas non plus un hasard. En effet, la compagnie ferroviaire est "un partenaire de la Défense nationale", un engagement qui s'est illustré récemment par le renouvellement de la "convention de soutien aux politiques de réserve" signée le 5 juillet dernier par Jean-Pierre Farandou et Sébastien Lecornu, ministre des Armées.

Dans son communiqué, la SNCF explique que le partenariat avec la Défense nationale a pour but de "promouvoir la réserve opérationnelle au sein de l'entreprise signataire et d'encourager l'engagement de ses collaborateur, en tenant compte des contraintes liées à leur activité professionnelle." La compagnie se félicite de cette signature qui, pour elle, symbolise les liens forts l'unissant à la République. Par ailleurs, la SNCF indique que la Loi de programmation militaire 2024-2030, "vise à doubler la réserver, en impliquant davantage la société civile".