Découvrez le vainqueur du premier concours des vins d'Île-de-France

Le Grand Parisien et la Revue du vin de France ont organisé cette année le premier concours des vins d'Île-de-France, en partenariat avec Europe 1. Quatorze vins de la région Île-de-France, qui bénéficient tous de l'Indication géographique protégée (IGP), avaient été sélectionnés. Et c'est le vigneron Pierric Petit, à la tête des Coteaux du Montguichet, installé à Chelles en Seine-et-Marne, qui remporte cette première édition. Il était l'invité exceptionnel de La Table des bons vivants ce samedi.

De menuisier à vigneron

Pierric Petit a remporté cette première édition pour ses vins blanc et rouge. "Les vignes ont été plantées en 2019 sur un ancien terroir historique de la région Île-de-France, et on a planté six hectares d'un coup", explique le vigneron. D'autant qu'il s'est lancé dans le vin sur le tard. "Ça faisait longtemps que je travaillais dans le vignoble mais à la base, j'étais menuisier pendant 25 ans dans la région parisienne", détaille Pierric Petit.

Son chardonnay est "droit, minéral et fuité", selon Laurent Mariotte, qui l'a dégusté. En cause, "le fait que ce soit des jeunes vignes et qu'on les vinifie plus pour un côté plaisir, immédiat, plutôt que pour en faire de grands vins de garde. Bien sûr qu'on peut les garder quelques années mais l'objectif est d'amener du plaisir aux consommateurs avec un joli vin", explique Pierric Petit.

Un vin également accessible : la bouteille de chardonnay des Coteaux de Montguichet coûte 16 euros.