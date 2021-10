Découvrez la cuisine ayurvédique avec une recette simple et originale

"Que ton alimentation soit ta seule médecine." Bien qu'elle provienne d'une culture différente, cette citation attribuée à Hippocrate correspond à la philosophie derrière la cuisine ayurvédique, elle-même provenant de l'ayurvéda, une médecine traditionnelle et holistique indienne née il y a cinq millénaires. Dans "Bienfait pour vous" mercredi, Margaux Grosman nous emmène à la découverte de cette cuisine "à mi-chemin entre la science et la spiritualité".

Une cuisine à "dominante végétarienne"

L'un des principes de base de cette cuisine riche en couleurs est l'utilisation de produits 100% naturels. D'ailleurs, bien qu'elle soit de fait née en Inde, elle ne s'apparente pas forcément avec la cuisine de ce pays. Concrètement, "un repas ayurvédique va être composé d'aliments biologiques, toujours de saison et fraîchement préparés. Il n'est pas question de réchauffer son plat."

Concrètement, la cuisine ayurvédique est à "dominante végétarienne, composée essentiellement de céréales, de légumineuses, de fruits, de légumes, mais aussi d'herbes fraîches et surtout d'épices". Et ces dernières, comme le gingembre, la cannelle, le curcuma, le cumin, la cardamome, ne sont pas là seulement pour aromatiser les plats, mais aussi "pour rendre les nutriments plus facilement assimilables par l’organisme".

Mais ce n'est pas tout, les femmes indiennes ont même l'habitude de modifier les épices du repas en fonction des humeurs de la famille. Il est d'ailleurs tout à fait possible de préparer une recette réconfortante alors que l'hiver approche : le golden latte. Prête en seulement sept minutes, elle est parfaite pour "réguler le stress, brûler les graisses et booster l’immunité. En plus, toutes les épices utilisées vont agir en synergie pour renforcer leurs bienfaits" (pour vous).