Début de la campagne de recrutement pour les volontaires du service national universel

Le recrutement des volontaires pour le service national universel (SNU) est officiellement lancé lundi, avec un site dédié qui permettra à des jeunes de participer à une première phase test au mois de juin. En déplacement dans un collège de l'Eure, le secrétaire d'État à la jeunesse Gabriel Attal a indiqué que le site était ouvert depuis lundi dans les 13 départements pilotes à des jeunes âgés de 15 à 16 ans et ayant achevé leur classe de troisième.

Jusqu'à 200 volontaires par département. "Énormément de jeunes sont intéressés, l'enjeu sera peut être de gérer la frustration de ceux qui ne seront pas retenus", a déclaré Gabriel Attal. Les jeunes pourront postuler pendant un mois. La constitution des cohortes participant à la phase de test du SNU se fera début avril. Gabriel Attal a précisé avoir demandé aux préfets et aux recteurs de prendre des mesures pour assurer la diversité sociale de ces cohortes et offrir une photographie "représentative" des jeunes français. Entre 150 et 200 volontaires par département seront retenus.

Première phase du SNU en juin. Au total entre 2.000 et 3.000 volontaires participeront à la première phase du service national universel du 16 au 28 juin prochain, en internat. Puis ils réaliseront une mission d'intérêt général auprès d'associations, de collectivités, ou de corps en uniforme pendant deux semaines entre juillet 2019 et juin 2020. Le secrétaire d'État a redit qu'il réfléchissait à généraliser le SNU à l'ensemble des jeunes âgés de 16 ans à l'horizon 2022-2023, soit plus tôt que l'échéance de 2026 initialement évoquée.