De l'entrée au dessert, nos idées recettes à base de poire

La poire est le sixième fruit préféré des Français. L'occasion de lui donner ses lettres de noblesses en lui consacrant tout un repas. Amoureux de la Comice ou de la Conférence, vous allez être servis grâce aux recettes de Marion Sauveur dans la chronique Club évasion. Attention cependant à bien respecter les saisons suivant le moment où vous effectuez ces recettes. Pour rappel, on privilégie la poire Williams l'été. En automne-hiver, la Comice et la Conférence. Et au printemps, on peut jeter son dévolu sur une nouvelle variété, la Angy's, cultivée dans les Hauts-de-France et le Val de Loire.

Millefeuille de poire au fromage en entrée

"Pour l'entrée, je vous emmène en Touraine pour réaliser un millefeuille de poire à la crème de Sainte-Maure-de-Touraine", explique Marion Sauveur. "Pour cela, je réalise une compote de poires avec une crème de Sainte-Maure-de-Touraine agrémentée de quelques noisettes torréfiées." Pour la suite, faites revenir une tranche de lard dans une poêle puis réalisez votre millefeuille avec des feuilles de brick et la crème. Venez déposer le lard dessus avant de passer le tout au four quelques minutes.

Ingrédients : - 2 poires bien mûres

- 100 g de Sainte- Maure-de-Touraine AOP

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

- 2 cuillères à soupe d’huile de noisettes

- 50 g de noisettes concassées

- 2 pincées de thym séché

- 4 fines tranches de lard fumé

- 4 cuillères à café de miel

- 2 feuilles de bricks

- Fleur de sel

- Poivre du moulin Préparation : Réaliser une compote de poire : détailler vos poires en morceaux après les avoir épluchées et leur avoir ôté le cœur. Faire cuire à feu doux avec un peu d’eau. Mélanger les 60 g de Sainte-Maure-de-Touraine, la crème épaisse, la moitié des noisettes concassées et le thym séché. Assaisonner et réserver. Découper vos feuilles de bricks à l’emporte-pièce, badigeonner de beurre et les placer entre deux plaques dans un four chaud (180 degrés, 2 minutes). Elles doivent être juste dorées. Dans une poêle, faire griller les tranches de lard. Monter le millefeuille : une feuille de brick, le mélange fromager, de la compotée de poire, une tranche de fromage et le lard par-dessus, avant de refermer avec la feuille de brick. Trancher le reste de fromage (tranches d’un centimètre) et mettre au four quelques minutes, le temps que le fromage fonde. Laisser tiédir puis parsemer de noisettes concassées… et d’un peu de miel.

Tajine d'agneau aux poires en plat

"On voyage pour le plat au Maroc avec un tajine d'agneau aux poires", s'enthousiasme Marion Sauveur. "Pour réaliser le plat, faites revenir les souris d'agneau dans de l'huile pour dorer la viande. Ajoutez les épices avec un peu d'eau et laissez mijoter pendant 2 heures minimum." L'astuce ? La viande est cuite quand elle se détache toute seule. En fin de cuisson, ajoutez les poires avec un peu de miel et d'amandes effilées. L'idéal pour un plat sucré-salé !

Tajine agneau-poire Ingrédients : - 4 souris d'agneau

- 2 oignons

- 4 poires

- 1 cuillère à café de cumin

- 1 cuillère à café de cannelle

- 1 cuillère à café de curcuma

- 1/2 cuillère à café de muscade

- 2 cuillère à café de miel

- 20g d’amandes effilées

- Sel

- Poivre Préparation : Dans une cocotte, faire revenir à feu vif les souris dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient dorées sur toutes les faces. Réserver. Faire revenir les oignons émincés dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter un verre d’eau pour déglacer les épices et la viande. Porter à frémissement et baisser le feu. Faire mijoter pendant deux heures minimum à couvert. Ne pas hésiter à rajouter un peu d’eau en cours de cuisson pour que ça ne s’assèche pas. C’est cuit quand la viande se détache facilement. Laisser réduire la sauce pour qu’elle devienne onctueuse. Trente minutes avant de passer à table, ajouter les demi poires (sans peau, sans cœur). Avant de servir, ajouter le miel et les amandes effilées.

Dessert

"Pour le dessert, on revient en France, du côté de la Bourgogne plus précisément avec une poire belle-dijonnaise", conclut la chroniqueuse. "Faites pocher la poire dans du vin blanc (de bourgogne bien sûr) avec un peu de sucre et d'épices comme de la vanille ou de la cannelle." Laissez refroidir puis nappez-les de crème de cassis. Il ne vous reste plus qu'à déguster.