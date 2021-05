Nos idées de condiments originaux pour sublimer un barbecue

Avec les beaux jours, la saison des barbecues fait son retour ! Trois Français sur quatre disposent d'un appareil pour griller sa viande, que ce soit un barbecue ou plancha. Et pour apprécier encore plus une grillade, que ce soit une côte de bœuf ou des saucisses (non piquées pour éviter qu'elles ne se dessèchent et brûlent) les condiments ont leur importance. Exit les sauces industrielles, tels que le ketchup ou la mayonnaise chimique. Voici quelques recettes simples, à préparer à l'avance, pour sublimer ses morceaux de viandes.

Varier les plaisirs

Le plus difficile, c'est le choix, puisqu'il existe de nombreuses sauces. Et certaines sont plus originales que le ketchup, la mayonnaise, la moutarde ou encore la sauce barbecue, qui est en fait un ketchup plus relevé avec des ingrédients plus piquants tels que la sauce Worcestershire, du piment ou des oignons, habituellement consommées.

Pour plus d'originalité, les gourmands peuvent descendre un peu vers l'Amérique du Sud, en Argentine. Un pays passionné de barbecue, où l'on trempe sa côte de bœuf dans une sauce Chimichurri : des tomates concassées, du persil de la coriandre hachée, de l'origan séché, de l'oignon, du jus de citron, de l'huile de tournesol, sel, poivre et une pincée de sucre de canne.

S'inspirer des chefs

Les plus motivés peuvent aussi piquer des idées aux cuisiniers professionnels. Le chef Antonin Bonnet réalise un ketchup de poire, tandis qu'Alexandre Marchand a opté pour une moutarde avec un petit peu de sirop d'érable.

A Marseille, la cheffe Georgiana Viou revisite une sauce qui vient du Bénin, dont la recette est disponible dans son livre "Le goût de Cotonou – Ma cuisine du Bénin". Une sauce tomate très parfumée avec des crevettes séchées et du gingembre, qui accompagnera parfaitement les viandes grillés à la braise.

Pour les amateurs de betterave, le chef Pablo Jacob de chez Douze, un foodhall parisien, propose un ketchup de betterave (recette ci-contre).

Si vraiment le temps presse, certaines sauces toutes faites restent délicieuses et respectueuses de l'environnement. Privilégiez les petites marques qui réhabilitent les condiments faits en France. Maison Martin propose par exemple une "hot sauce" avec des piments cultivés en Bretagne, de façon raisonnée.

Les "3 chouettes" propose quant à elle un ketchup carotte-gingembre ou encore betterave-cumin. Aucune excuse pour ne pas passer à table en dégustant une meilleure sauce avec sa belle grillade.