Val Thorens : après les chutes de neige, toute la station se prépare à l'ouverture

Voilà des chutes de neige qui tombent vraiment à pic ! Il y a encore quelques jours, le vert l'emportait sur le blanc à Val Thorens, même à 2.300 mètres d'altitude. Mais finalement, tout a changé cette semaine, explique Raphaël Luzy, directeur adjoint du service des pistes : "On est vraiment passé du mode été indien au mode hiver. Là, on a pris ces fameux 60 cm qui nous ont beaucoup aidés. Donc ça travaille H24 entre la production de neige la nuit, le damage qui commence très tôt le matin. Plus les pisteurs secouristes qui mettent tout le matériel de protection : mousses, matelas, filets, etc".

"On va avoir à peu près, 10.000 personnes sur le domaine en week-end et peut-être plus"

Un bon tiers du domaine sera donc ouvert et chez les commerçants, tout le monde est prêt, à l'image de Marie, du restaurant "Le Rendez-vous" : "C'est un gros travail la mise en place de la saison : il faut remettre la cave à vin, faire les cartes, les préparations en cuisine... Voilà, donc ils sont tous en cuisine à fond, donc ça va être formidable", confie-t-elle au micro d'Europe 1. Vincent Lalanne, le directeur de la station, attend beaucoup de monde.

"À minima, on va avoir à peu près, 10.000 personnes sur le domaine en week-end et peut-être plus. Ça dépend trop de la météo, mais la météo est annoncée plutôt belle avec un beau temps, une belle neige". Le soleil sera effectivement de la partie, mais il fera très froid, -19 ce samedi matin et seulement un petit degré cet après-midi : il faudra donc bien se couvrir !