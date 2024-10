Il y a un peu moins d'un an, en novembre 2023, les habitants du Pas-de-Calais étaient confrontés à des crues historiques. Plusieurs fleuves avaient débordé et l'eau avait envahi les maisons, les entreprises, les commerces et bouleversé les paysages. Depuis cette catastrophe, beaucoup de sinistrés choisissent de se protéger grâce à des barrières anti-inondations. Un système qui rassure les sinistrés comme a pu le constater Europe 1 à Saint-Etienne-au-Mont.

Objectif : protéger les ouvertures

C’est une maison à la façade blanche et bleue qui a connu quatre crues en un an. Sur les murs, il y a encore des traces d’humidité. Au niveau des portes, des barrières anti-inondations ont été récemment installées. Un petit soulagement pour Richard et Laurence, les propriétaires. "Je suis bien contente de les avoir avant le mois de novembre, disons que cela protège les ouvertures. Il y a une porte-fenêtre, une porte d’entre et une porte de service", détaille Laurence.

Ces trois batardeaux coûtent 3.500 euros mais la totalité est prise en charge par l'État. "C’est un mauvais jeu de mots, mais c’est nous qui sommes inondés sous les demandes, on ne voit pas le bout. Ce sont des dizaines d'appels par jour. Ils veulent tous être protégés, ils se disent qu’on arrive à la date, et qu'il faut être protégés pour cette date", explique Jason Mainvis, à la tête de l’entreprise SPI - L.A. Préventif qui fabrique et installe ces barrières pour les sinistrés. Il ne reste plus qu'à s’entraîner à monter et démonter ces batardeaux, conclut les propriétaires, en espérant ne pas devoir les utiliser.