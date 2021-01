Dans la Drôme, une galette des rois… à la charcuterie !

C'est une galette des rois déroutante, plutôt destinée à être servie à l'apéritif, et que l'on trouve à condition d'avoir la chance de vivre dans la Drôme. Si vous en avez assez de la frangipane, le traiteur David Bourne, à Romans-sur-Isère, propose le célèbre gâteau de l'épiphanie… à la charcuterie !

A l’extérieur, elle est ronde, dorée, brillante, comme une vraie. Il y a d’ailleurs une fève et une couronne offerte avec. Mais pour le reste, la recette, c’est farce de cochon, pépites de foie gras, morilles et confit d’oignons.

>> Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

David Bourne est champion de France 2020 des charcutiers-traiteurs, on peut lui faire confiance pour le goût. Et puis on est en 2021, plus rien ne nous fait peur...