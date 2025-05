Cyril Hanouna - «Une part conséquente des Insoumis ne défend plus Gaza», selon Olivier Dartigolles

Alors que le député RN Julien Odoul, invité de "On marche sur la tête" accuse les membres de la France insoumise de "faire la propagande du Hamas", Olivier Dartigolles alerte sur les dérives du parti de Jean-Luc Mélenchon dont "une part conséquente ne défend plus Gaza" mais est porteuse "d'une haine antisémite". Réagissez au 01.80.20.39.21.

"Une part conséquente des Insoumis ne défend plus Gaza", appuie Olivier Dartigolles dans "On marche sur la tête". Le chroniqueur affirme que s'il y "a de vrais défenseurs de la cause palestinienne, et de la situation à Gaza qui est catastrophique", il alerte sur les dérives de cette gauche qui tend à l'antisémitisme.

Il "appelle ainsi les gens de gauche de ne plus jamais, jamais, fréquenter un parti politique qui aujourd'hui nourrit l'antisémitisme" et demande "une rupture nette" avec le parti de Jean-Luc Mélenchon.