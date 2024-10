Cyril Hanouna - Un enseignant-chercheur dénonce des «projets financés par de l'argent public qui ne font l'objet d'aucune vérification»

Le budget de la France a explosé. Et alors qu'une commission d'enquête doit voir le jour pour savoir comment, des voix s'élèvent pour déterminer si Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, "a dissimulé certains documents pour cacher le véritable déficit budgétaire". Fabien, un enseignant-chercheur rémois, pointe, lui, un mauvais usage de l'argent public. En expliquant dans On marche sur la tête le mode de financement des projets universitaires, il affirme être "scandalisé" de voir "que des projets financés intégralement par de l'argent public ne font l'objet d'aucune vérification".

"On ne demande pas à mes collègues de rendre de comptes sur le résultat de leurs travaux qui sont pourtant financés par l'argent public. On pourrait par exemple demander s'il y a eu des publications internationales qui ont suivi l'investissement d'argent qui a été fait. On pourrait aussi voir les applications possibles des résultats pour la société, mais non, il n'y a rien qui est fait".