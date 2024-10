Déficit budgétaire : les députés demandent des comptes à Bruno Le Maire, «une erreur statistique» répond son entourage

Comment le budget de la France a-t-il pu autant exploser ? Une question que se posent plusieurs parlementaires de l'opposition. À la demande d'Éric Ciotti et du Parti socialiste, une commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques devrait voir le jour cette semaine.

"En réalité, il y a eu une erreur statistique, car notre modèle de prévision est obsolète"

Les députés cherchent à déterminer si Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, "a dissimulé certains documents pour cacher le véritable déficit budgétaire". Le socialiste Philippe Brun, à l'origine de cette demande, se justifie : "Je n'ai rien contre Bruno Le Maire, il est juste le ministre des Finances qui a laissé un pays avec un budget qui a dérapé de deux points de PIB. C'est du jamais vu depuis 1945 et c'est un trou inexplicable et inexpliqué, en tout cas, selon les dires du responsable".

Interrogé par Europe 1, un conseiller de Bruno Le Maire à Bercy explique la situation : "En réalité, il y a eu une erreur statistique, car notre modèle de prévision est obsolète. Depuis le Covid, la croissance génère moins de recette fiscale". Et ajoute : "On s'en est aperçu début 2024, on a alerté, on a demandé un projet de loi de finances rectificatif, mais nous n'avons pas été écoutés", conclut-il.

Les parlementaires veulent donc savoir si Emmanuel Macron était au courant de ce dérapage et s'il a laissé faire.