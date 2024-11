Violences antisémites à Amsterdam : «Le discours de la France insoumise est en train de sortir de la République», affirme Nicolas Daragon

Un tweet qui ne passe pas. Après les heurts contre des supporters israéliens à Amsterdam jeudi, en marge d'un match de ligue des nations entre l'Ajax et Maccabi Tel-Aviv, la députée LFI Marie Mesmeur a affirmé sur X que "ces gens là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide".

Ces gens là n’ont pas été lynchés parce qu’ils étaient juifs, mais bien parce qu’ils étaient racistes et qu’ils soutenaient un génocide. — Marie Mesmeur (@MarieMesmeur) November 8, 2024

Un discours "intolérable"

Une sortie qui ne passe pas auprès du ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, qui rappelle par ailleurs que ces supporters "ont été agressés parce qu'ils sont juifs". Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, il réagit à ce tweet et pointe "l'irresponsabilité" de la députée "qui devra s'expliquer devant la police et j'espère devant la justice".

"J'aimerais comprendre ce qu'elle veut dire par ces gens-là ? Ça signifie qu'on peut légitimer la violence contre des victimes et simplement parce qu'ils sont israéliens, ou alors parce qu'ils sont juifs ? C'est ce qu'elle veut dire ? Il y a un moment où il va falloir qu'on réponde de ces propos devant la justice." Et de conclure : "Le discours de la France insoumise est intolérable dans notre pays. Il est en train de sortir de la République et il faut que des mesures fermes soient prises à l'encontre de ces gens qui ne représentent plus personne."