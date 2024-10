Cyril Hanouna - Retraite de François Hollande : «On a fait une réforme de m**de» , estime Olivier Dartigolles

Une réforme des retraites qui ne plaît pas à tout le monde. Cyril Hanouna et ses invités de l'émission "On marche sur la tête" réagissent au montant de la retraite de François Hollande qui s'élèverait à 12.000 euros pendant que d'autres ne perçoivent que 800 euros par mois. C'est le cas de Germaine, âgée de 82 ans qui s'est exprimée en direct sur les difficultés qu'elle rencontre. Face à ces disparités, Olivier Dartigolles ne peut s'empêcher de qualifier les décisions du gouvernement sur la question. "On a fait une réforme de m**de", a-t-il déclaré.

Mais lors de l'examen de la partie recettes du budget 2025 ce lundi soir, le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, s'est dit "favorable" à la mise en place d'un "seuil" sous lequel les retraités ne seront pas touchés par le report en juillet de la revalorisation de leur pension. Il s'agirait de "protéger les petites retraites" sans aucun impact sur les retraités les plus aisés.