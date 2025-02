Pour François Hollande, il est nécessaire de «faire mal, très mal» à Donald Trump

L'ancien chef de l'Etat François Hollande a assuré jeudi qu'il était nécessaire que l'Europe réponde à la hausse des droits de douane décrétée par Donald Trump. Face au président américain, qui "ne réagit que par rapport au portefeuille", "il va falloir être ferme, très dur", a-t-il notamment déclaré.

L'ex-président de la République François Hollande a estimé jeudi que l'Europe devait répondre à "l'agression" de Donald Trump sur les droits de douane européens, et "lui faire mal, très mal".

"Face à ce qui est une offensive commerciale, il va falloir être très ferme, très dur" et "répondre à l'agressivité, à l'agression même de Donald Trump par rapport aux droits de douane", a expliqué le député de Corrèze devant la presse, lors d'une visite au salon de l'Agriculture. "Nous, les Européens -et les Français doivent être en première ligne-, nous devons lui faire mal, très mal", a-t-il insisté.

Trump "ne comprend que le rapport de force"

Donald Trump a asséné mercredi que la construction européenne avait été créée pour "entuber" les Etats-Unis, tout en brandissant la menace de droits de douane de 25%. "Cela veut dire qu'il va falloir nous aussi, et quoi qu'il nous en coûte, mettre des droits de douane sur les produits américains", a prévenu François Hollande, qui préconise de "réguler encore plus fortement les grands industriels de la Tech, pour qu'ils en subissent aussi les conséquences".

"Donald Trump ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent", a-t-il remarqué, considérant que le président américain "ne comprend que le rapport de force et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer le séduire, ni le convaincre".

Revenu "avec une agressivité et une offensive dirigée contre l'Europe", et "une volonté de se -désallier-, c'est-à-dire de sortir de ce qui était la relation transatlantique depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui", l'ex-magnat de l'immobilier "n'est plus notre allié", bien que "le peuple américain reste notre ami", a résumé l'ancien chef de l'Etat.