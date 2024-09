"Je me mets à la place de cette maman qui suivait le cercueil de sa fille, je ne sais pas quoi dire..." Claudine, auditrice de l'émission "On marche sur la tête", exprime avec une grande émotion sa déroute face au meurtre de Philippine, étudiante, assassinée par un Marocain sous le coup d'une OQTF et déjà condamné pour viol.