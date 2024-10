Cyril Hanouna - Perte de fréquence de C8 et NRJ12 : «Ce genre de décision alimente la crise démocratique», affirme Bartolomé Lenoir

L'Arcom a décidé de retirer prochainement les fréquences de la TNT pour les chaînes C8 et NRJ12. Une décision qui a fait réagir, notamment la sphère politique. Invité de l'émission On marche sur la tête sur Europe 1, Bartolomé Lenoir, député Les Républicains de la Creuse, a interrogé le président de l'Arcom sur cette décision. Pour lui, ce "genre de décision alimente la crise démocratique" française : "La première mission de l'Arcom, c'est la liberté, et là, le système s'est renversé. À l'origine, ce sont des entités qui sont là pour garantir la liberté et dont l'objet est en train de se transformer. Est-ce que les Français sont libres de regarder un programme ?".