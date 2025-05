Cyril Hanouna - «On va peut-être s’inviter à Roland-Garros», menace un chauffeur de taxi

En colère depuis lundi, avec des mobilisations à Paris et à Pau, les chauffeurs de taxi entendent bien poursuivre leurs actions dans les prochains jours. Pour Bekir, l'un d'eux, menace de "s'inviter à Roland-Garros" dimanche afin de se faire entendre par le gouvernement. Réagissez au 01.80.20.69.21.

Les Internationaux de France doivent-ils s’inquiéter ? Cela fait maintenant quatre jours que des centaines de taxis ont envahi les rues de plusieurs villes, notamment à Paris et à Pau. L'intersyndicale des taxis a entamé lundi une mobilisation massive pour protester contre un projet de nouvelle tarification de l'Assurance maladie sur les transports de malades par des chauffeurs de taxi conventionnés. De quoi impacter fortement leurs revenus, car ces trajets vers les hôpitaux ou cabinets médicaux représentent une part essentielle du chiffre d'affaires de nombreux chauffeurs.

Face à cela, Bekir, un chauffeur invité dans l’émission On marche sur la tête, assure que les taxis vont “maintenir la pression”. “On va peut-être s’inviter dimanche à Roland-Garros, parce qu’apparemment, il faut faire des choses hors cadre pour pouvoir être entendu dans ce pays”, menace-t-il. Au micro d’Europe 1, il a tenu à avoir une pensée pour “nos collègues qui ont fini en garde à vue”. “On ne va pas lâcher, on gagne ou on perd”, conclut-il.