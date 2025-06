Contrôle des VTC : opération d'envergure à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Ce mardi matin, une opération de grande ampleur organisée par la Préfecture de police de Paris s'est déroulée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'objectif était de renforcer les contrôles des chauffeurs VTC. Une mesure qui devrait continuer de s'intensifier afin de ne pas raviver la colère des chauffeurs de taxis.

Afin d'apaiser la colère des chauffeurs de taxis, le gouvernement avait promis un renforcement des contrôles des chauffeurs VTC. Après la gare de Lyon à Paris, une opération d'envergure a été menée ce mardi matin par la Préfecture de police de Paris à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

"On va encore augmenter les contrôles"

Sur le parking du Terminal 2, des policiers en civil arrêtent un van noir pour un contrôle de routine. Il y en a quotidiennement à l'aéroport. Mais le chauffeur n'est pas en règle, il n'a pas déclaré sa course et a gonflé le prix du trajet pour Paris.

"Pour une somme de 120€, alors que Paris, c'est 50€ en général le forfait, mais il n'y a pas de réservation. Et sur la réservation, il y a la plaque du véhicule, le nom du chauffeur, le nom du client. Comme il n'y a pas ces éléments, Monsieur sera interpellé", explique l'un des agents. Une immobilisation du véhicule, une possible garde à vue et jusqu'à 1.000 euros d'amende forfaitaire... Voilà ce que risque le chauffeur pour cette infraction considérée par la loi comme un délit.

L'opération de contrôle est saluée par Sliman, chauffeur de taxi. Il observe la scène un peu plus loin. "C'est très important de mettre les moyens pour les contrôler. J'espère que ça va durer aussi ces contrôles-là, on ne va pas faire ces contrôles que pour une période limitée", explique-t-il. Les opérations devraient s'intensifier.

"Quand il y a des infractions, nous agissons et nous le faisons très fermement. Et là, les ministres nous ont demandé effectivement, dans le cadre du mouvement social actuel, puisque ça a été une revendication des chauffeurs de taxi, nous demandaient encore plus de contrôles, on va encore augmenter les contrôles", assure le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. De quoi apaiser la colère des taxis qui dénoncent la concurrence déloyale des VTC ?