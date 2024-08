Cyril Hanouna - Mort d'Éric Comyn : «La France ne protège pas» les gendarmes, affirme Sylvie, femme de militaire

La mort d'Éric Comyn fait réagir les familles des forces de l'ordre. Dans On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna sur Europe 1, Sylvie, femme de gendarme, affirme que la "France ne les protège pas". Elle raconte également sa propre expérience et celle de sa famille contrainte de déménager à cause des menaces reçues : "Habitant une commune pas très grande, on sait qui est 'la femme de'. Mon mari refusait de sortir avec nous, de sortir avec nous dans la rue. On a été obligé de déménager parce qu'il avait peur pour notre sécurité. Parfois, on se faisait invectiver dans les magasins".