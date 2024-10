Cyril Hanouna - «Mépris», «hors-sol», «manque de respect»... Les auditeurs réagissent à l'échange tendu entre Eric Ciotti et Patrick Cohen

Ce sont des affiches que l'on ne verra pas dans les gares "au nom de la neutralité", mais qui font tout de même beaucoup parler. Mardi soir sur France 5, Eric Ciotti et Patrick Cohen se sont écharpés en direct au sujet du refus de la SNCF de voir des affiches faisant la promotion du nouveau livre de Jordan Bardella dans les gares, après une levée de boucliers de certains syndicats cheminots. Au-delà des arguments des deux partis, ce sont surtout les propos de Patrick Cohen envers Eric Ciotti qui ont fait réagir les auditeurs d'"On marche sur la tête.

Pas de pub dans les gares pour le livre de J. Bardella :

« Si ça avait été un livre écrit par Mélenchon, je ne crois pas qu’il aurait été censuré. » - @eciotti



« C’est interdit dans les conditions générales de vente de la société de transport. » - #PatrickCohen#CàVouspic.twitter.com/UebpHhwrOR — C à vous (@cavousf5) October 29, 2024

Lors de l'échange, le journaliste a montré des signes d'agacements face au député niçois, lançant des phrases comme "vous comprenez le français ?" ou encore "Et si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares." Une attitude qui témoigne d'un "manque de respect" pour Lionel, auditeur. "Si j'avais été Ciotti, je serais parti. C'est intolérable la façon dont on lui a parlé !". Un avis également partagé par François, lui aussi auditeur, qui pointe de son côté un échange "très significatif et très édifiant" de ce qu'est la "petite bourgeoisie hors-sol parisienne". "Une petite micro-culture parisienne bobo, assez inculte qui récite un catéchisme politiquement correct", selon lui. Il déplore par ailleurs un "mépris social".