Cyril Hanouna - Le coup de gueule d'un maire du Val-de-Marne contre les OQTF : «Je ne sais pas ce qu'on attend»

Didier Gonzales est un homme en colère. Le maire de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, a dénoncé dans On marche sur la tête "un certain nombre de méfaits" commis sur le territoire de sa commune par des individus sous OQTF (Obligation de quitter le territoire français).

"Mercredi dernier, l'un d'entre eux est allé taguer un message antisémite sur la gare et sur un bâtiment communal. Ce personnage est bien connu puisqu'il a commis une dizaine d'infractions : outrage, violation de domicile, conduite sans permis, détention et consommation de stupéfiants, harcèlement sexuel... À croire qu'il a voulu décliner tout le Code pénal. Et il est toujours là", poursuit Didier Gonzales. L'édile dénonce "une non-prise en compte de la situation de toutes ces victimes" et demande l'application de ces mesures d'expulsion. "Je ne sais pas ce qu'on attend", avoue-t-il.