Législatives 2024 : un candidat RN accusé d'antisémitisme «réhabilité» et réinvesti

Joseph Martin, candidat aux législatives dans le Morbihan sous l'étiquette du Rassemblement national, suspendu après une accusation d'antisémitisme, a été réinvesti par une commission qui devait statuer sur son cas, a-t-on appris dimanche auprès du parti. "Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah", avait écrit le 22 octobre 2018 le candidat de la première circonscription du Morbihan, dans un message sur X (ex-Twitter) repéré par le journal Libération. Le Rassemblement national avait indiqué mercredi qu'il retirait son soutien à Joseph Martin après ce message jugé antisémite, précisant qu'il était "suspendu" et serait "convoqué en vue de son exclusion".

"On s'est complètement trompé sur ce monsieur"

Auprès de l'AFP il s'était défendu jeudi de tout antisémitisme, assurant que son tweet était une réaction au décès, survenu la veille, de la figure d'extrême droite Robert Faurisson, qui niait l'existence du génocide juif par les nazis et l'existence des chambres à gaz. M. Martin pensait à l'époque que ce décès était lié à une fuite de gaz, a-t-il expliqué. "On s'est complètement trompé sur ce monsieur. C'est Libération qui a utilisé un tweet polémique sur cette personne. En regardant l'ensemble de ces tweets, ce n'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Il a fait des tweets contre la collaboration, contre le maréchal Pétain", a affirmé dimanche sur France inter Louis Aliot, maire RN de Perpignan et premier vice-président du RN, soutenant que le candidat avait été "réhabilité".

"Une commission des conflits s'est réunie vendredi et après étude de ce cas, il a été considéré que le propos n'était pas antisémite. Il est bien réinvesti", a expliqué une source au Rassemblement national.