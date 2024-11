Cyril Hanouna - Insécurité : «Je me suis retrouvé à donner une bombe lacrymo à chacune de mes filles», témoigne une auditrice

L'insécurité gagne-t-elle du terrain en France ? Selon une étude du think thank Institut pour la justice, dévoilée par son directeur Pierre-Marie Sève jeudi sur Cnews, un Français sur dix ne veut plus sortir de chez lui par peur. Si Johanna n'est pas encore à ce stade de crainte, cette mère de famille marseillaise est tout de même inquiète pour ses deux filles de 14 et 16 ans.

"Je me suis retrouvé à donner une bombe lacrymo à chacune de mes filles, à leur expliquer comment ça marche. Et je me suis demandé 'dans quel monde on vit ?'", témoigne-t-elle au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête.