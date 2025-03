Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'ancien coureur cycliste Jérôme Pineau pousse un coup de gueule après avoir été victime d’un deuxième vol en un mois dans son magasin de Pornic (Loire-Atlantique). Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Jérôme Pineau, ancien coureur cycliste professionnel, a subi un deuxième cambriolage en un mois. Le préjudice pour cette enseigne de Pornic (Loire-Atlantique), spécialisée en vélos haut de gamme, est estimé à plus de 100.000 euros.

Si le vol devrait être assuré par son assureur, le cogérant de cette boutique a exprimé sa crainte pour le futur dans Pascal Praud et vous : "On est bien assuré, seulement les assurances se découragent elles aussi. La triple peine, c'est d'être violé et d'être volé, de perdre du matériel et être incapable de le présenter pour le moment, puisqu'on est en train d'en racheter, évidemment, à nos clients. Mais aussi le lourd préjudice, c'est d'être sous la menace de ne plus pouvoir s'assurer, puisque évidemment, les assurances, à force, vont elles aussi nous dire, c'est trop dangereux", explique-t-il.

Avant d'ajouter : "Et la quatrième peine, c'est de se sécuriser encore plus, donc ça deviendra Alcatraz, avec des systèmes de sécurité encore plus élevés, même si ça ne sert à rien, pour pouvoir obtenir une assurance. Donc on est tous perdants et c'est celui qui est volé, qui aujourd'hui encore porte le préjudice alors que des bandes de voyous agissent délibérément depuis des mois et des années maintenant dans le département et autour de la ville de Nantes", conclut Jérôme Pineau.