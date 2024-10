Cyril Hanouna - Thierry Ardisson «veut quand même faire copain avec moi», révèle l'animateur

Thierry Ardisson avait qualifié les spectateurs des émissions de Cyril Hanouna de "c*ns" et de "têtes pleines d'eau" sur le plateau de C médiatique sur France 5. Des propos qui ont choqué les spectateurs et auditeurs de Cyril Hanouna, ainsi que ses chroniqueurs. Mais pour l'animateur, Thierry Ardisson fait "plus de peine" qu'autre chose. "Il fait énormément de peine, il est d'une aigreur... Je ne suis même pas fâché contre lui, il m'a écrit hier (mercredi, ndlr). Il veut quand même faire copain avec moi", a révélé Cyril Hanouna.

