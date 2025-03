Laurent Wauquiez, invité de Cyril Hanouna dans l'émission "On marche sur la tête" soulève l’inégalité qui se pose entre ceux qui travaillent et ceux qui perçoivent des aides. "En France, c’est travailler plus pour payer plus", répond le député. "C’est écœurant", dénonce Laurent Wauquiez au micro d’Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Pour Laurent Wauquiez, "c’est écœurant". Invité dans On marche sur la tête, avec Cyril Hanouna, le député de la Haute-Loire et président du groupe la Droite républicaine à l’Assemblée nationale pointe du doigt la situation inégalitaire en France entre les personnes qui travaillent et ceux qui perçoivent des aides. "En France, c’est travailler plus pour payer plus", explique Laurent Wauquiez. Il raconte une séance qu’il a passé avec les employés de Shiva et sa rencontre avec l’un d’entre eux qui lui avait confié : "Au-delà de 23h, il ne faut pas travailler en France sinon vous perdez de l’argent parce que vous devenez imposable, vous risquez de perdre les APL, les aides pour la crèches, la cantine ou le transport".

Pour Laurent Wauquiez, il faut que la situation évolue. "En France, on est passé du travail au social, du social à l’assistanat et maintenant on ferme les yeux sur les abus", s’indigne-t-il. Le député aimerait plus de “contrôle sur l’assistanat” et “baisser les charges de ceux qui travaillent avec l’argent économisé”.