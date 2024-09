Cyril Hanouna - «Décider qui rentre et qui ne rentre pas est une question de souveraineté nationale», affirme Olivier Dartigolles

Au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, le chroniqueur politique Olivier Dartigolles a estimé que "décider qui rentre et qui ne rentre pas est une question de souveraineté nationale". Selon lui, la France "a été capable de réussir cette intégration pendant des années" avant de rencontrer davantage de difficultés. "Il y a un vrai problème de politique migratoire, de flux et donc d'intégration qui devient impossible aujourd'hui dans les conditions actuelles". Pour l'ancien professeur, il est donc important de "reprendre la main sur cette question-là", tout en s'appuyant sur "un peu plus de solidarité européenne".