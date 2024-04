SONDAGE - 69% des Français favorables à un référendum sur la politique migratoire

Faut-il un référendum sur la politique migratoire ? À quelque semaines des élections européennes, c'est en tout cas ce que souhaitent une majorité de Français, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. 69% des sondés y sont favorables, et 31% contre. Un résultat stable par rapport à mai 2023, date à laquelle la même question avait été posée à un panel.

Une idée majoritaire selon les classes d'âges...

Qu'il s'agisse du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle ou même de la classe d'âge, tous les segments sont majoritairement en faveur de la mise en place de ce référendum. Les 18-24 ans y sont le moins enclins, avec 54% d'opinion favorable, tandis qu'a contrario les seniors constituent les plus favorables. Les 50 ans et plus pointent à 72% pour, et les 65 ans et plus, 73%. Quant aux catégories socioprofessionnelles, les CSP+ sont 62% à souhaiter cette mesure, 74% pour les CSP-, et 70% pour les inactifs.

... mais aussi selon les opinions politiques

À l'aune des opinions politiques, la volonté de voir un référendum sur la politique migratoire est également légion. À gauche, l'idée séduit 56% des sympathisants. Seuls les électeurs du PS sont contre à 51%. Pour toutes les autres sensibilités, France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts comprises, les résultats sont respectivement à 53% et 52% pour. Mais c'est à droite que l'on trouve le plus de partisans de cette mesure.

Les sympathisants y sont ainsi 87% à être favorable à un référendum sur la politique migratoire du pays. Un chiffre que l'on retrouve chez le Rassemblement national, et qui culmine jusqu'à 92% chez les électeurs des Républicains.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 9 et 10 avril. Échantillon national représentatif de 1012 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.