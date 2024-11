Cyril Hanouna - Comment la dette française peut-elle faire «exploser la zone euro», selon Marc Touati

Une crise qui met un terme à la zone euro ? Pour la première fois, le taux d'emprunt de la France a dépassé celui de la Grèce. Plus de 10 ans après que l'UE a évité la faillite de la Grèce avec un plan de sauvetage XXL de 237 milliards d'euros. "Ce qui a sauvé la Grèce à l'époque, c'est la zone euro. Mais parce que l'Allemagne l'a voulu", rappelle au micro d'On marche sur la tête, l'économiste Marc Touati.

Berlin sauvera-t-elle Paris de la faillite si besoin ?

Berlin viendra-t-elle prêter main forte à Paris, comme elle l'a fait pour Athènes en 2012 ? Rien n'est moins sûr. "Tous les jours, on me dit 'mais vous savez, ne vous inquiétez pas, la Banque centrale européenne fera tourner la planche à billets, va nous financer, etc.' Non parce que les Allemands, aujourd'hui, ne veulent plus faire ça et en plus, ils ont une crise politique sur les bras."

Donc, "ils peuvent très bien dire à la France 'non, on ne financera pas votre dette publique'. Ça peut même faire exploser la zone euro. C'est extrêmement dangereux. J'étais à Francfort, il n'y a pas longtemps, et je crois que l'on n'imagine pas l'animosité des Allemands envers les Français."