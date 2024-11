Cyril Hanouna - Quelles conséquences directes sur notre quotidien si Standard & Poor's venait à dégrader la note de la France ?

Un petit changement qui peut apparaitre comme technique, mais qui a de sérieuses conséquences sur le quotidien de tous les Français. Vendredi, l'agence de notamment Standard & Poor's va réviser la note de la France. En mai, l’agence de notation américaine avait abaissé d’un cran la note française, de "AA' à "AA-", avec une perspective stable. Mais que se passerait-il si S&P décidait de dégrader la note à un simple A ? Note que l'on mérite, à en croire Marc Touati.

Invité d'On marche sur la tête, l'économiste revient sur les conséquences très concrètes d'une dégradation de la note française qui devrait avoir lieu. "Il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui sont obligés d'acheter de la dette publique triple A ou double A, ce qui leur permet d'assurer le ratio de solvabilité. [...] Si on passe simple A, on n'est plus dans le cahier des charges et tous ces investisseurs n'achèteront pas notre dette."

Un cercle vicieux

Mais ce n'est pas tout, "l'an prochain, la France va émettre 300 milliards d'euros de nouvelle dette. Si on n'a personne en face, les taux d'intérêts vont augmenter, tous les taux, ceux des entreprises, mais aussi des ménages. Et à ce moment-là, ça casse l'activité économique, ça casse la consommation, ça casse l'investissement, ça fait de la récession, donc du chômage qui augmente."

Et c'est là que le cercle vicieux s'enclenche, détaille encore Marc Touati. "Le chômage augmente, la dette publique augmente encore s'il y a plus de déficit, donc les taux d'intérêt qui augmentent encore" etc.