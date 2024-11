Cyril Hanouna - «Rien ne prouve que nous sommes en démocratie», affirme Christine Kelly

"Sommes-nous encore en démocratie ?". C'est la question que pose Christine Kelly au cours d'une soirée de conférence-débat dans une salle parisienne vendredi à 20h30, en partenariat avec Europe 1. Et pour la présentatrice de Face à l'info sur Cnews, "rien ne prouve que nous sommes en démocratie". Pour la journaliste, "les institutions ont les pieds en argile", explique-t-elle au micro d'On marche sur la tête.

Lors des présidentielles, "quand Eric Zemmour n'était pas sûr d'avoir ses [500] parrainages, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, avait dit justement qu'il était prêt presqu'à faire barrage. Lorsqu'il y a eu le vote sur l'immigration, on a compté sur qui pour tout retoquer, pour tout verrouiller ? Sur le président du Conseil constitutionnel... Donc, je me dis que même les institutions sont malades, elles ont les pieds en argile, et quel que soit l'endroit où on prend la démocratie, on se dit qu'il y a un problème."