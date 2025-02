Cyril Hanouna - Baisse de la natalité : «Si je n'avais pas eu les allocations familiales, je n'aurais pas pu élever mes filles», témoigne une auditrice

Dans "On marche sur la tête" ce mercredi, animé par Cyril Hanouna, une auditrice a tenu à répondre aux propos de Géraldine Maillet sur la natalité. Elle insinuait que donner des avantages fiscaux aux femmes n'allait pas leur donner envie de faire des enfants. Claire, maman de trois enfants, assure que sans les aides, elle aurait "été dans la m*rde".

Ce mercredi, durant l'émission On marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, Gauthier le Bret a donné les chiffres de la natalité et de l'immigration en France. "Depuis 1945, les français n'ont jamais fait aussi peu de bébés et n'ont jamais accueilli autant d'immigrés", assure-t-il. Avant d'ajouter : "On voit bien une partie de la gauche, au lieu de lancer des politiques natalistes, préfèrent combler le manque de main d'œuvre par des étrangers."

"Tu penses que donner des avantages fiscaux ça donne envie aux femmes de faire des bébés ?"

L'une des pistes, selon lui, serait d'inviter les Français à procréer en leur offrant d'importants avantages fiscaux, comme c'est le cas en Hongrie. Géraldine Maillet a de suite répliqué : "Tu es dans la théorie du Grand Remplacement... Tu penses que donner des avantages fiscaux ça donne envie aux femmes de faire des bébés ? Les femmes aujourd'hui veulent s'émanciper et travailler".

Des mots qui n'ont pas laissé indifférent Cyril Hanouna, Gauthier le Bret et les auditeurs. C'est le cas de Claire, maman de trois enfants. "Ce que je veux expliquer, c'est qu'on ne fait pas des enfants pour avoir des aides financières, loin de là, mais je suis passée de un à trois enfants. Ce n'était pas prévu. Sans ça (les aides financières), j'aurais été dans la m*rde. Si je n'avais pas eu les allocations familiales, les APL (Aide personnelle au logement), je n'aurais pas pu élever mes filles".