Il ne mâche pas ses mots. Des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Israël a dénoncé des violences "effroyables" contre ses supporters et envoyé des avions pour leur porter assistance. Au micro d'On marche sur la tête, Mickaël, un auditeur, a souhaité réagir. "J'ai envie de vomir après avoir vu les vidéos. C'est 39-45 en 2024".