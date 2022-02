Cyclone Batsirai : 7.500 foyers sans électricité, pas de "dégâts majeurs" à Maurice

Un total de 7.500 foyers étaient privés d'électricité mercredi sur l'île Maurice après le passage au large de ses côtes du cyclone Batsirai , qui "n'a pas fait de dégâts majeurs", selon le Premier ministre. Le cyclone tropical est passé au plus proche à 130 kilomètres au nord-ouest de l'île, mercredi vers 15h30 (11h30 GMT). "Heureusement que le cyclone n'est pas passé directement sur l'île comme on le craignait. Il est passé à une certaine distance de l'île et n'a pas fait de dégâts majeurs", a déclaré le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth à la télévision nationale.

Le réseau téléphonique également perturbé

"Nous ferons en sorte que la situation revienne à la normale le plus vite possible", a-t-il ajouté. Selon le Central Electricity Board, organisme qui supervise la distribution électrique, 7.500 foyers étaient privés d'électricité après la chute d'arbres et de pylônes. Le réseau téléphonique a également été perturbé, a indiqué l'opérateur Mauritius Telecom. Des rafales dépassant les 120 km/h ont été enregistrées en plusieurs points de l'île dans la journée de mercredi, avec des pointes de 151 km/h à Port-Louis, la capitale située dans la partie nord-ouest.

"Tous les avis d'alerte cycloniques seront levés vers 22h"

"Tous les avis (d'alerte) cycloniques seront levés vers 22h (18h GMT)", a annoncé le directeur des services météorologiques Prem Goolaub. Maurice était à l'arrêt depuis mardi après-midi : transports publics, banques et commerces ainsi que l'aéroport et le port sont restés fermés. La réouverture des établissements scolaires, fermés depuis novembre en raison de la propagation du variant Omicron du coronavirus, n'a pu avoir lieu comme prévu. Le cyclone Batsirai poursuivait sa route vers l'ouest dans l'océan Indien et devrait passer dans la nuit au large de l'île de La Réunion, placée en alerte cyclonique rouge à partir de 19h mercredi (15h GMT).