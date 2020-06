Cuisine : nos astuces pour un buffet simple et appétissant

Mariages, anniversaires, baptêmes... L'été est propice aux réceptions. À défaut de faire appel à un traiteur, les plus hardis pourront préparer veux-mêmes leur buffet grâce à nos conseils.

Le premier élément à maîtriser, c'est la quantité. En moyenne, pour chaque personne, il faut 18 pièces dont la moitié salées et les autres sucrées. Inutile de se lancer dans la confection de dizaines de petits fours. Vous pouvez tout simplement cuisiner des plats simples, à partager, comme des croque-monsieur.

Des croque-monsieur à partager

Pour cuisiner des croque-monsieur, il faut d'abord réaliser la béchamel. Faites fondre 100 grammes de beurre à feu doux puis ajoutez 100 grammes de farine. Lorsque le mélange est homogène, verser ensuite du lait petit à petit en fouettant continuellement car la crème doit épaissir. Finissez votre sauce avec du sel et de la noix de muscade râpée.

Prenez ensuite deux tranches de pain. Sur chacune d'entre elles, tartinez la béchamel et ajoutez 200 grammes de comté râpé. Sur l'une des deux tranches, ajoutez du jambon blanc et refermez le croque-monsieur avec l'autre partie. Les plus gourmands pourront ensuite étaler de la béchamel sur la tranche de pain du dessus. Faites ensuite gratiner au four pendant une douzaine de minutes. Quand vos croque monsieur sont prêts, découpez-les en quatre : vos quatre pièces cocktail sont prêtes.

Il est possible de varier les recettes suivant vos envies. Des tomates séchées mixées peuvent par exemple remplacer la béchamel, le jambon cru se substituer au jambon blanc et le parmesan au comté.

Planches de charcuterie et salades

À défaut du rôti de bœuf froid passé de mode, des planches de charcuterie ou de fromages seront plus adaptées. Chacun de vos invités pourra se servir plusieurs fois. Ces planches peuvent être accompagnées de salades complètes, composées de quinoa ou de pâtes, de tomates et de poivrons. Vous pouvez également ajouter du fromage de chèvre frais ou des copeaux de comté.

Des beignets aux herbes

Les plus déterminés pourront se lancer dans la confection de beignets aux herbes fraîches. Émincez plusieurs herbes aromatiques fraîches comme du basilic, de l'estragon, du thym ou de la coriandre et mélangez le tout. Faites ensuite une pâte à beignets légère, en mélangeant un jaune d’oeuf avec 15 cl d’eau glacée. Ajoutez 100 grammes de farine et mélangez, en laissant des grumeaux. Les beignets seront ainsi plus croustillants.

Incorporez les herbes dans la pâte avant de faire frire des morceaux de pâte. Ils doivent rester à peine une minute dans de l'huile chaude.

Le gaspacho pour la fraîcheur

Sur le buffet, rien de tel que du gaspacho pour rafraîchir les invités. Facile à faire, le gaspacho peut se décliner en plusieurs variantes. Peu importe la recette, il faut pouvoir stocker les récipients au frais avant de servir.

Pour le réaliser soi-même, il suffit de mixer des tomates, des concombres, des poivrons et un oignon. Ajoutez de la mie de pain pour obtenir une texture plus épaisse. Versez ensuite de l’huile d’olive et du vinaigre ainsi qu'un peu de gingembre ou de piment et des feuilles de basilic en assaisonnement. Il ne reste plus qu'à laisser le gaspacho au réfrigérateur jusqu'au moment du service.

Il est aussi possible de mixer du melon et d'accompagner ce gaspacho avec quelques lamelles de jambon cru passées au four.

Des idées de dessert

En dessert, vous pouvez faire des gaufres, les découper en quatre et laisser des confitures, du miel et des pâtes à tartiner à disposition des invités. Pour apporter une touche de fraîcheur, pensez à accompagner ces gaufres d'une eau aromatisée.

Laissez infuser des fruits, comme des pêches, et des herbes, de la verveine par exemple, pendant plusieurs heures dans de l'eau au réfrigérateur. La boisson sera ainsi très peu sucrée mais très fruitée.