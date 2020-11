À la vapeur, avec du jambon... quelques idées pour cuisiner les poireaux

Ce légume peut ravir vos papilles pendant tout l'hiver à venir. Peu calorique et riche en fibre, le poireau est, en plus d'être délicieux, vivement recommandé pour ses bienfaits nutritionnels. Mais encore faut-il savoir comment le cuisiner et pouvoir varier les recettes. Samedi, dans La table des bons vivants, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs ont livré leurs conseils pour innover en cuisine.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici https://newsletter.europe1.fr/gastronomie/

Ophélie Neiman, journaliste au Monde, prépare notamment ses poireaux à la vapeur, avant de les faire un peu griller. "Je les ressaisis pour récupérer un peu de croquant, que ce ne soit pas trop déliquescent", ajoute-t-elle. Et une fois le poireau prêt, "j'ajoute une vinaigrette avec un oeuf dur écrasé".

Laurent Mariotte associe également le poireau avec l'oeuf. "Je les fais cuire à la vapeur, je les tailles en biseaux ou en petit sifflets, puis j'écrase mon oeuf par dessus pour faire un oeuf mimosa sur le poireau-vinaigrette", explique-t-il.

Une recette jambon-poireau

Olivier Poels, quant à lui, transforme l'un de ses plats belge favoris, l'endive au jambon, en remplaçant l'endive par le poireau. "On le roule dans le jambon, puis on ajoute la béchamel et le fromage."

Enfin, grâce à son goût légèrement aillé, Ophélie Neiman se sert aussi du poireau pour remplacer l'oignon dans ses ramens, qu'elles soient sautées ou en bouillon. "Je le coupe et puis je le fais sauter, ou alors je le mets dans le bouillon et ça sert d'oignon", explique notre chroniqueuse.