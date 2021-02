Crues : le Lot-et-Garonne placé en vigilance rouge, 19 départements en vigilance orange

Une lente décrue s'est amorcée mercredi dans plusieurs départements du Sud-Ouest touchés par des inondations, même si des secteurs restaient ponctuellement sous la menace des eaux, comme en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Vigicrue annonce en effet une crue majeure de la Garonne dans le secteur de Marmande, et a placé le Lot-et-Garonne en vigilance rouge "crue". D'autres crues importantes sont prévues sur 19 départements, placés en vigilance orange, dans le reste du sud-ouest et sur le nord et le nord-est du pays.

Dans le Lot-et-Garonne, environ 80 personnes ont été évacuées de leur logement à Port-Sainte-Marie en raison de signes de fragilité d'une digue en bord de Garonne, a indiqué à l'AFP la préfecture. Ils devaient passer la nuit dans la salle des fêtes. Sur ce même tronçon de la Garonne-Marmandaise, des pics étaient attendus en soirée sur le fleuve dans les secteurs de Tonneins et Marmande. "Les digues du secteur font l'objet d'une surveillance étroite et continue", a précisé la préfecture.

"Des hauteurs exceptionnelles" par endroits

La crue devait atteindre "des hauteurs exceptionnelles" dans le secteur de Marmande, dépassant les 10 m mais sans battre le niveau de la crue de décembre 1981 (10,56 m à Marmande), selon le site vigicrues. Cinq écoles, comme mardi, demeuraient fermées dans des petites communes de ce secteur de Marmande-Tonneins.

La décrue a commencé en plusieurs points dans le département, notamment sur le Lot aval, sur la Garonne à Agen, où le pic a été atteint tôt mercredi, et dans le sud du département sur les rivières Baïse, Gélise et Gers, où la baisse des eaux avait débuté mardi.

Plus de 200 interventions dans le Lot-et-Garonne

Depuis le début du phénomène météo "Justine" dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers du Lot-et-Garonne ont recensé 254 interventions, mais pas d'évacuation d'urgence ces dernières 24 heures. Les digues sont globalement en "très bon état", avec quelques surverses pas anormales vers des casiers prévus à cet effet, quelques points sous surveillance, mais "pas d'inquiétude due à ces surverses", selon les pompiers.

En Gironde, les eaux continuent de monter, mais lentement

En aval, en Gironde, les niveaux de la Garonne continuaient de monter, quoique très lentement : à La Réole, le pic devrait être atteint mercredi soir, et pourrait engendrer "des situations complexes, mais a priori pas d'évacuation d'urgence", a indiqué à l'AFP le maire Bruno Marty. Cinq personnes ont été évacuées mercredi par anticipation et d'autres pourraient l'être d'ici jeudi, "mais la crue très lente nous laisse le temps de l'anticipation", a souligné Bruno Marty. Mercredi matin, environ 25 routes départementales et quatre ponts reliant les rives de la Garonne restaient fermés, à Langoiran, Cadillac, Castets-en-Dorthe, La Réole.

Dans les Landes, le niveau des cours d'eau était à la baisse, comme la Midouze à Tartas, dont la partie basse a été inondée deux fois en un mois, et à Dax sur l'Adour mais 37 routes restaient coupées. Les pompiers landais ont effectué 132 interventions depuis samedi, sans gravité mais ont secouru une personne dans son véhicule prisonnier des eaux, près de Dax.