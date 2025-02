Crise des agriculteurs : «Policier et paysans, duels dans les champs», le reportage de Rémi Barbet pour Le Pèlerin

À deux jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, Rémi Barbet revient sur son reportage "Policiers et paysans, duel dans les champs", publié dans le nouveau numéro du magazine "Le Pèlerin", dont Europe 1 est partenaire. Il analyse les relations tendues entre les agriculteurs et les policiers de l'environnement.

Alors que la loi d'orientation agricole a définitivement été adoptée ce jeudi 20 février par le Parlement, la crise des agriculteurs perdure et s'intensifie, notamment avec les policiers de l'environnement.

Le dialogue entre l'OFB et les agriculteurs quasiment rompu

Impératifs écologiques, réglementations environnementales, manque de moyens des agriculteurs, absence de dialogue entre les partis... Toutes ces tensions s'accumulent entre les agents de l'Office français de la Biodiversité et les agriculteurs, qui se retrouvent "dos à dos et ne se parlent plus vraiment."

D'un côté, les agriculteurs estiment que leurs efforts pour préserver l'environnement ne sont pas reconnus et de l'autre, les agents de l'OFB qui ont besoin d'accomplir leur mission et qui se retrouvent en première ligne face à la colère, et parfois la violence, du monde agricole.

"Ils se côtoient dans les champs. Mais les policiers de l'environnement n'osent pas vraiment aller vers les agriculteurs de peur d'une réaction un petit peu véhémente", témoigne Rémi Barbet. "Ils observent à la jumelle, constatent si les agriculteurs respectent le code de l'environnement ou non. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs qui déplorent des techniques de cowboys, un manque de prévention, ainsi qu'un manque de discussion."

En cause également, le manque des moyens pour répondre aux exigences environnementales des agriculteurs. Le journaliste rappelle que les travailleurs de la terre sont de bonne volonté, mais asphyxiés par les pressions économiques. Le journaliste rappelle que ces travailleurs "veulent respecter le code de l'environnement à la lettre et être très vertueux. Mais d'abord, il faut qu'ils arrivent à finir le mois."

Le reportage, publié dans l'édition de du mois de février du magazine Le Pèlerin, souligne la nécessité d'un meilleur dialogue et d'une approche plus pragmatique pour concilier les enjeux environnementaux et les réalités du terrain agricole.