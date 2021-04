Crémeuse ou solide, comment réussir une bonne polenta ?

La polenta, c'est tout simplement l'un des plus vieux plats au monde. De manière assez basique, il s'agit d'une bouillie de farine cuite dans de l'eau. À l'origine, les Romains faisaient déjà ce qu'ils appelaient cette polenta avec de l'orge ou de l'épeautre. On ne connaissait pas encore la farine de maïs, qui constitue ce qui est aujourd'hui la polenta italienne telle qu'on la connaît. Elle a des textures qui sont relativement différentes. On peut faire une polenta liquide ou une polenta bien plus solide.

Une polenta crémeuse ou solide ?

En réalité, elle est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui vers les années 1550, lorsque arrive le maïs dans le nord de l'Italie, notamment dans la région du Frioul. On va alors privilégier cette fameuse farine de maïs pour réaliser la polenta, qui se décline en deux recettes différentes.

La polenta crémeuse aux champignons Ingrédients : - 200 gr de farine de maïs

- 80 cl d'eau

- 20 cl de crème liquide

- un mélange de champignons séchés

- du parmesan Les étapes de la recette : 1. Mélangez la farine de maïs, l'eau et la crème liquide. 2. Mixez les champignons séchés et incorporez-les dans le mélange. 3. Faites cuire le mélange à feu doux pendant 40 à 45 minutes. 4. Rajoutez du parmesan et servez.